«Костя был без Веры»: бывшая жена Меладзе прокомментировала его развод

Бывшая жена Константина Меладзе Яна Сумм прокомментировала разрыв продюсера с певицей Верой Брежневой. Ранее об этом рассказала СМИ блогер Алена Жужа.

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По словам Яны Сумм, в семье ее бывшего мужа все нормально, ни о каком разводе она ничего не слышала. Недавно она с ним виделась в Италии.

«Костя был один, без Веры. Знаете, я не лезу в чужую личную жизнь и даже с детьми это не обсуждаю. Я не знаю, как там у них было раньше, как стало сейчас. Но по моим наблюдениям, все у них в семье в порядке», - рассказала она корреспонденту КП.

Отметим, что слухи о расставании Меладзе и Брежневой появлялись в СМИ не один раз, пара практически никогда на них не реагировала. В этот раз они тоже хранят гробовое молчание, созвониться с ними российским журналистам в настоящий момент не представляется возможным – на свои старые телефонные номера они не отвечают.