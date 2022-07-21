«Костик расплывался в улыбке»: Терлецкая – о связи Меладзе с Герцег

Блогерша уверена, что у этой звездной парочки все-таки был роман.
Эрика Герцег

Эрика Герцег. Фото: соцсети

Блогерша Любовь Терлецкая в своем шоу на YouTube допустила, что у продюсера Константина Меладзе все-таки могла быть любовная связь с солисткой «ВИА Гры» Эрикой Герцег.

Как заметила Терлецкая, у Герцег был всегда сильный акцент. Она снималась для Playboy. Жена Меладзе Брежнева клала ручку на Герцег, не подозревая, что та может увезти ее мужчину.

«Костик сразу расплывался в улыбке, как только Эрика появлялась на сцене. Ну что здесь говорить - Эрика очень красивая и миловидная девушка», - заметила Терлецкая.

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Напомним, что слухи о романе Эрики Герцег и Константина Меладзе всплыли в прессе несколько лет назад. Вера Брежнева лишь подшучивала над журналистами, отмечая, что это неправда.

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