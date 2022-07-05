Костенко впервые высказалась об измене Тарасова

В последнее время в Сети ходит информация о том, что примерный семьянин Дмитрий Тарасов изменяет своей третьей жене Анастасии Костенко с некой шатенкой Марией. Футболиста заметили в ночном клубе. Там он был без своей супруги.

Однако Костенко продолжает настаивать на том, что в их семье все хорошо. Футболист, по ее словам, не такой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

«Не переживайте, у меня нет тревожного расстройства, тем более за чужих мужей, чего не скажешь о вас. Не я пишу с нулевой странички счастливой женщине, прошу обратить внимание на сей нюанс. Понимаю, сложно пережить, когда у других людей все хорошо, но попытайтесь!» — заявила девушка в соцсетях.

Костенко стала третьей женой Тарасова. До этого он был женат на девушке по имени Оксана и Ольге Бузовой. С бывшей ведущей «Дома-2» они расставались громко и болезненно. Певица до сих пор ходит по интервью и поливает парня помоями.

Смотрите также