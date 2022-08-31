Костенко впервые призналась в грязном хайпе Тарасова: действительно пиарился на Бузовой

Футболист Дмитрий Тарасов в последнее время никак не может найти свою нишу: со спортом у него не вяжется, в шоу-бизнесе особых успехов не имеет.

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Поэтому он принял вполне логичное для современного мира решение — попиариться на бывшей. А экс-жена у Дмитрия Тарасова, напомним, Ольга Бузова.

Он то и дело стал вспоминать про нее в соцсетях и интервью, выкладывая публике новые подробности былой жизни с ней. А потом предложил ей совместный проект, возмутив этим поступком Бузову. Она высказалась по этому поводу публично, заметив, что так не поступают благородные мужчины.

Жену Дмитрия Тарасова поклонники спросили, почему она не остановила мужа от этого не самого лицеприятного поступка. На это модель честно ответила, что существует хайп ради хайпа. И они своей цели достигли — все СМИ растрезвонили о ее супруге.