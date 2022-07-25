«Коснутся денежного оборота»: Пугачева попала под западные санкции

Алла Пугачева уехала из Москвы почти пять месяцев назад. И если ее муж Максим Галкин позволял себе высказываться в адрес России и всего происходящего в мире, то Примадонна предпочитала молчать.
Тем временем, пока Алла Пугачева с семьей дышит прибалтийским бризом, ее компания «Театр Песни» попала под западные санкции.
«Санкции коснутся денежного оборота театра, в том числе капиталовложения в уставные капиталы и венчурного инвестирования даже посредством инвестиционных компаний», — информирует РИА ФАН.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху
Напомним, «Театр песни» Алла Пугачева планировала построить на Васильевском острове в Санкт-Петербурге еще 2012 году. Позже из-за финансовых сложностей открытие дверей перенесли на 2015 год, но проект так и не был реализован.