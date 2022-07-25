«Коснутся денежного оборота»: Пугачева попала под западные санкции

Алла Пугачева уехала из Москвы почти пять месяцев назад. И если ее муж Максим Галкин позволял себе высказываться в адрес России и всего происходящего в мире, то Примадонна предпочитала молчать.

Тем временем, пока Алла Пугачева с семьей дышит прибалтийским бризом, ее компания «Театр Песни» попала под западные санкции.