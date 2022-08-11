Кошмал впервые честно высказалась о своем отношении к Добронравову

На днях стало известно, что Федор Добронравов отказался сниматься в восьмом сезоне популярного сериала «Сваты». Этому заявлению обрадовалась его коллега Анна Кошмал, хотя сама тоже не планирует продолжать работу над проектом.

Спустя всего несколько дней Кошмал решила обсудить эту тему со своими фанатами в соцсетях, которые не упустили возможности узнать о взаимоотношениях актрисы с героем Ивана Будько. В частности, фолловеры спросили, как Анна относится к политической позиции Добронравова.