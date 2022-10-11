Кошмал оставила послание Добронравову: «Так случается в жизни, что ты ошибаешься в людях»

Анна Кошмал в одном из интервью заявила, что своей популярностью сериал «Сваты» обязан вовсе не звездам российского кино, выведя на первый план режиссера Андрея Яковлева. Так, актриса умело принизила заслуги Федора Добронравова, Татьяны Кравченко, Олеси Железняк, Людмилы Артемьевой, Николая Добрынина и других.

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Кроме того, говоря о том, почему она и слышать не желает о сериальной родне, в частности, о Федоре Добронравове и Татьяне Кравченко, Кошмал пояснила, что все ошибаются в людях. Так актриса намекнула, что сериальная родня не оправдала ее ожиданий.

«У нас были очень теплые отношения, это правда, но какое сейчас это имеет значение? Так случается в жизни, что ты ошибаешься в людях», — говорила Кошмал в одном из YouTube-шоу.

По материалам «СтарХит».