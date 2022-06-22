Кошмал обратилась к Добронравову и Кравченко через «Валькин чердак»

Герой актера Федора Добронравова Иван Будько произносит: «А сейчас, дорогие друзья, мы с вами находимся на том самом знаменитом блошином рынке под названием «Сухой мост». Между прочим, второго по величине в Европе после Валькиного чердака. Все ходим, ходим. Впечатляемся. Давайте смотрим».

Напомним, что Анна Кошмал не убирает из соцсетей снимки со своими российскими коллегами из сериала. Она надеется, что они выскажут свою позицию по ситуации на Украине.

Между тем, и Федор Добронравов, и Татьяна Кравченко не дают комментариев. Они, судя по всему, предпочитают сохранять нейтралитет.

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