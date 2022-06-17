Кошмал из «Сватов» снова обратилась к Кравченко и Добронравову

Она поделилась фрагментом, как Кравченко и Добронравов выдавали ее замуж за иностранца Джека. На кадрах Джек делает героине Анны Кошмал Жене Ковалевой предложение на мосту.

Возможно, этим видео Анна Кошмал хотела сказать, что все люди на планете должны жить в мире и согласии. Украинская актриса обвиняла Добронравова и Кравченко в молчании о происходящем на Украине.

Ранее Анна Кошмал говорила, что не убирает из соцсетей снимок с российскими звездами «Сватов» из принципа. По ее словам, она верит, что они также просматривают эту фотографию и вспоминают о ней.

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