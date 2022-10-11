Кошмал из «Сватов» одной фразой исхитрилась «ужалить» Добронравова и Кравченко

Анна Кошмал не раз давала понять, что и слышать не желает про свою сериальную родню, в частности, о Федоре Добронравове и Татьяне Кравченко.

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Если когда-то актриса признавалась своим коллегам по «Сватам» в вечной привязанности и особом расположении, то потом резко сменила риторику, «переобувшись в воздухе». Так, Кошмал в очередной раз нашла повод побольнее «ужалить» своих сериальных дедушку и бабушку — Ивана и Валюху Будько.

Актриса снова намекнула, что и знать не хочет тех, с кем снималась в сериале, принесшем ей популярность.

«У нас были очень теплые отношения, это правда, но какое сейчас это имеет значение? Я стою за своих. Так случается в жизни, что ты ошибаешься в людях», — говорила Кошмал в одном из YouTube-проектов.

По материалам «СтарХит».