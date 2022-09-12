Кортнев поддержал закон о чайлдфри: «Склонять других к отсроченному самоубийству не надо»

Алексей Кортнев заметил, что это редкий случай, когда он оказался на одной волне с депутатами, тем более он убежден, что планирование семьи — вещь сугубо личная.

«Ну, не хочешь ты сам рожать детей — не рожай. Твой род на тебе и прервется. Жалко, конечно, но если это твой выбор — что же поделать. Но склонять других к такому отсроченному самоубийству не надо», — прокомментировал Кортнев.

Вместе с тем он посоветовал стимулировать рождаемость не запретами, а льготами и деньгами.

Источник: «Собеседник».