Кортнев поддержал закон о чайлдфри: «Склонять других к отсроченному самоубийству не надо»

Музыкант Алексей Кортнев поддержал законопроект о чайлдфри, который в настоящий момент обсуждается депутатами Госдумы. Если его примут, в России будет запрещено пропагандировать бездетный образ жизни.
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Алексей Кортнев заметил, что это редкий случай, когда он оказался на одной волне с депутатами, тем более он убежден, что планирование семьи — вещь сугубо личная.
«Ну, не хочешь ты сам рожать детей — не рожай. Твой род на тебе и прервется. Жалко, конечно, но если это твой выбор — что же поделать. Но склонять других к такому отсроченному самоубийству не надо», — прокомментировал Кортнев.
Вместе с тем он посоветовал стимулировать рождаемость не запретами, а льготами и деньгами.
Источник: «Собеседник».