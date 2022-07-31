«Короткий срок годности»: принцесса Анна поставила диагноз Меган Маркл

Королевский эксперт Нил Шон раскрыл подробности давней встречи между Меган Маркл и принцессой Анной.

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Произошла аудиенция после бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл, герцогиня только начала вступать в свои обязанности, и принцесса Анна хотела ей дать несколько наставнических советов – объяснить, как нужно себя вести в семье Виндзоров.

Принцесса Анна рассказала герцогине Сассекской, что жизнь у монархов – это вовсе не вечный праздник, а ежедневная работа, где каждый день расписан по минутам. По воспоминаниям единственной дочери британской королевы Елизаветы II, Меган Маркл была ошеломлена этим. Она была уверена, что главным образом монаршие особы позируют перед камерами и дают интервью журналистам.

Из этой встречи принцесса Анна вынесла вердикт, что продержится Меган Маркл недолго, как видим, прогноз ее оправдался.

«Принцесса Анна всегда знала, что у Меган будет очень короткий срок годности в мире британской монархии», - рассказал Нил Шон.

Источник: express.co.uk.