Короткая память? Бородина после громких заявлений о Chanel затарилась вещами бренда

В апреле Ксения Бородина громко заявила своим поклонникам, что покупать продукцию Chanel не будет. Однако похоже, что у ведущей короткая память.

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В июне она отметилась со своими подружками в магазине этого бренда, а теперь вот появилась на шопинге в бутике французской марки в компании мамы.

Не исключено, что Ксения Бородина бывает в торговых точках под вывеской Chanel и чаще. Эти же два раза она самолично запечатлела и выложила в своим социальные сети. Ведь так трудно не похвастаться своим достатком. Верно, читатели?