Коротенькое платье и курточка с мишками: 51-летняя Анна Нетребко улетела в Италию

Российская оперная певица Анна Нетребко, которая в настоящее время постоянно живет в столице Австрии, показала своим поклонникам в соцсетях новый летний образ.

На фотографии, сделанной в аэропорту Вены, звезда мировой сцены красуется в коротком красном платье с цветочным принтом и джинсовой куртке с медвежатами, выложенными из страз. Комплект дополняют мягкие остроносые балетки и красная сумка.

Певица сообщила, что летит в итальянский Неаполь. Уже в эту субботу, 8 октября, голосом Анны Нетребко смогут насладиться гости старейшего оперного театра Европы — театра Сан-Карло в Неаполе.

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