Коротенькое платье и курточка с мишками: 51-летняя Алла Нетребко улетела в Италию

Российская оперная певица Анна Нетребко, которая в настоящее время постоянно живет в столице Австрии, показала своим поклонникам в соцсетях новый летний образ.
На фотографии, сделанной в аэропорту Вены, звезда мировой сцены красуется в коротком красном платье с цветочным принтом и джинсовой куртке с медвежатами, выложенными из страз. Комплект дополняют мягкие остроносые балетки и красная сумка.
Певица сообщила, что летит в итальянский Неаполь. Уже в эту субботу, 8 октября, голосом Анны Нетребко смогут насладиться гости старейшего оперного театра Европы - театра «Сан-Карло» в Неаполе.
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Анна Нетребко полетела в Италию. Фото: соцсети
В программе выступления Нетребко значатся арии из оперы «Руслан и Людмила» Михаила Глинки и «Пиковой Дамы» Петра Ильича Чайковского.
Весной этого года Анна перестала выступать в России из-за своей позиции по поводу происходящего в мире. Тем не менее, она уверяет, что любит свою родину, и подтверждает это, исполняя отрывки произведений великих русских композиторов.