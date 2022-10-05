Коронация короля Великобритании Карла III пройдет 3 июня: названо место церемонии

Пока Букингемский дворец не прокомментировал эту информацию. Однако, как сообщает агентство, в британском правительстве идут обсуждения, какие дни до и после коронации будут выходными.

Отметим, что коронация — это чисто формальное мероприятие. Оно символизирует принятие монархом власти и ее атрибутов (трона, короны, скипетра и т.п.) и не совпадает с моментом начала царствования.