Коронация короля Великобритании Карла III пройдет 3 июня: названо место церемонии

Только в будущем году состоится процедура принятия царствования.
Карл III

Карл III. Фото: Global Look Press

Стали известны место и дата коронации короля Великобритании Карла III. Церемония состоится 3 июня 2023 года в Вестминстерском аббатстве, передает Bloomberg.

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Пока Букингемский дворец не прокомментировал эту информацию. Однако, как сообщает агентство, в британском правительстве идут обсуждения, какие дни до и после коронации будут выходными.

Отметим, что коронация — это чисто формальное мероприятие. Оно символизирует принятие монархом власти и ее атрибутов (трона, короны, скипетра и т.п.) и не совпадает с моментом начала царствования.

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