Королевы не носят белье: Ирина Шейк в «мокром» платье в пол цвета ночи затмила всех на Венецианском фестивале

На красной дороже Ирина предстала в черном шелковом платье со шлейфом. Наряд с эффектом мокрой ткани подчеркнул ее формы. Модель отказалась от нижнего белья, что придало луку пикантности. Также она собрала волосы в пучок и сделала макияж с акцентом на глаза. Шейк затмила всех на кинофестивале.

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