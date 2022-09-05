Королевы не носят белье: Ирина Шейк в «мокром» платье в пол цвета ночи затмила всех на Венецианском фестивале

Ирина Шейк является одной из самых известных российских топ-моделей. Она раньше раз в год приезжала к родным в Россию. Но после расставания с Брэдли Купером Ирина перебралась из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. К ней приехала мама, чтобы помогать заботиться о внучке Лее. Однако в этом году она неожиданно воссоединилась с бывшим.
В последнее время Ирина редко делится кадрами из своей жизни. Она провела время на Багамах с Купером. Даже появились слухи, что они хотят завести второго ребенка. А вот 4 сентября модель приехала на остров Лидо. Она посетила Венецианский кинофестиваль, где в этом году отметилась и ее коллега Адриана Лима.
На красной дороже Ирина предстала в черном шелковом платье со шлейфом. Наряд с эффектом мокрой ткани подчеркнул ее формы. Модель отказалась от нижнего белья, что придало луку пикантности. Также она собрала волосы в пучок и сделала макияж с акцентом на глаза. Шейк затмила всех на кинофестивале.
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Ирина Шейк. Фото: Global Look Press
Поклонники осыпали комплиментами супермодель. Однако некоторые разглядели у нее выпирающий животик и заподозрили в беременности. Хотя ранее Шейк хвасталась безупречной фигурой в мини-бикини.
«Ну что за богиня», «Пусть видят русских красоток», «Наша Ира всех затмила», «Ой, а она не беременная?», «Немножко словно поправилась? Может, ждет мини-Купера?», «Хороша, чертовка», — стали писать подписчики.