Королевский эксперт напомнил, чем Кейт Миддлтон раздражала принца Чарльза

4 октября вышла новая книга королевского эксперта Кэти Николл The New Royals («Новые члены королевской семьи»), и в ней кроется множество любопытных фактов о британских монархах.

Например, упоминается, что принц Чарльз (теперь он король Карл III) далеко не всегда ладил со своим старшим наследником Уильямом. Были такие моменты, которые раздражали его в семье герцогов Кембриджских.

«Чарльза иногда раздражало, что платья Кейт (Миддлтон. — Прим. авт.) привлекали больше внимания средств массовой информации, чем его хорошие дела. Он также был обижен тем, что не видел Кембриджских внуков так часто, как ему хотелось бы», — пишет автор.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».