Королевский эксперт напомнил, чем Кейт Миддлтон раздражала принца Чарльза

Не так уж и хорошо новый король Великобритании относился к своей невестке.
Принц Чарльз и Кейт Миддлтон

Принц Чарльз и Кейт Миддлтон в 2021 году. Фото: Global Look Press

4 октября вышла новая книга королевского эксперта Кэти Николл The New Royals («Новые члены королевской семьи»), и в ней кроется множество любопытных фактов о британских монархах.

Например, упоминается, что принц Чарльз (теперь он король Карл III) далеко не всегда ладил со своим старшим наследником Уильямом. Были такие моменты, которые раздражали его в семье герцогов Кембриджских.

«Чарльза иногда раздражало, что платья Кейт (Миддлтон. — Прим. авт.) привлекали больше внимания средств массовой информации, чем его хорошие дела. Он также был обижен тем, что не видел Кембриджских внуков так часто, как ему хотелось бы», — пишет автор.

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Не хочется обижать почтенного монарха, но, даже когда он стал наконец королем, наряды Кейт продолжают привлекать больше внимания журналистов, чем его работа.

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