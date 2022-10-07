Королевский эксперт напомнил, чем Кейт Миддлтон раздражала принца Чарльза

4 октября вышла новая книга королевского эксперта Кэти Николл The New Royals («Новые члены королевской семьи»), и в ней кроется множество любопытных фактов о британских монархах.
Например, упоминается, что принц Чарльз (теперь он король Карл III) далеко не всегда ладил со своим старшим наследником Уильямом. Были такие моменты, которые раздражали его в семье герцогов Кембриджских.
«Чарльза иногда раздражало, что платья Кейт (Миддлтон. — Прим. авт.) привлекали больше внимания средств массовой информации, чем его хорошие дела. Он также был обижен тем, что не видел Кембриджских внуков так часто, как ему хотелось бы», — пишет автор.
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Не хочется обижать почтенного монарха, но, даже когда он стал наконец королем, наряды Кейт продолжают привлекать больше внимания журналистов, чем его работа.