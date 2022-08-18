«Королевой надо побеседовать со своей мамашей»: Борисова – о скандале с Порывай, считающей Тарзана говном

Телеведущая Дана Борисова считает, что ситуация с мамой Наташи Королевой, Людмилой Порывай, является сигналом для всех. Напомним, мама Люда на концерте украинской певицы согласилась, что ее зять Тарзан – говно. Потому что у него иное мнение насчет происходящего в мире. Порывай кивала головой, смеялась и всем видом показывала, что именно таким и считает мужа своей младшей дочки.
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Борисова высказалась в интервью сайту «Пятый канал» о том, что считает Порывай сидящей на двух стульях. Такой тип подлецов, по мнению Борисовой, должен отвечать за свои слова.
«С такими надо жестко — гнать метлой взашей», - уверена Борисова. И считает: «В данном случае надо Королевой, как это, указать очень строго, чтобы она побеседовала со своей мамашей, чтобы было неповадно. Вот тот момент, когда надо сейчас определиться со своей позицией — либо да, либо нет».