«Королевой надо побеседовать со своей мамашей»: Борисова – о скандале с Порывай, считающей Тарзана говном

Телеведущая Дана Борисова считает, что ситуация с мамой Наташи Королевой, Людмилой Порывай, является сигналом для всех. Напомним, мама Люда на концерте украинской певицы согласилась, что ее зять Тарзан – говно. Потому что у него иное мнение насчет происходящего в мире. Порывай кивала головой, смеялась и всем видом показывала, что именно таким и считает мужа своей младшей дочки.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Борисова высказалась в интервью сайту «Пятый канал» о том, что считает Порывай сидящей на двух стульях. Такой тип подлецов, по мнению Борисовой, должен отвечать за свои слова.