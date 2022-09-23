Королева им давно забыта: молодая жена Николаева публично призналась ему в любви в 12-ю годовщину свадьбы

Юлия Проскурякова трогательно поздравила мужа — именитого композитора Игоря Николаева — с 12-й годовщиной свадьбы. Певица воспользовалась случаем, чтобы публично признаться музыканту в любви, дав понять, что он стал главным мужчиной в ее судьбе.
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Вспоминая о красивых ухаживаниях именитого композитора, Проскурякова не стала скрывать, что он подкупил ее своей галантностью, обходительностью. Игорь Николаев относился к молодой возлюбленной так, словно она была хрустальной вазой, заботился и оберегал.
«С нашим днем, любимый! 12 лет в браке! Никелевая свадьба!! Поздравляю тебя, поздравляю нас! С годовщиной», — отметила жена музыканта.