Королева им давно забыта: молодая жена Николаева публично призналась ему в любви в 12-ю годовщину свадьбы

Юлия Проскурякова трогательно поздравила мужа — именитого композитора Игоря Николаева — с 12-й годовщиной свадьбы. Певица воспользовалась случаем, чтобы публично признаться музыканту в любви, дав понять, что он стал главным мужчиной в ее судьбе.

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Вспоминая о красивых ухаживаниях именитого композитора, Проскурякова не стала скрывать, что он подкупил ее своей галантностью, обходительностью. Игорь Николаев относился к молодой возлюбленной так, словно она была хрустальной вазой, заботился и оберегал.