Королева голая? Ольга Бузова в наряде с обнаженным эффектом покривлялась перед зеркалом

Образ певицы, как и любой другой сценический наряд, был продуман до мелочей. Но не учли стилисты одного – без света софитов он просто исчезает. Остался лишь корпус корсета, и то за счет наличия на нем страз.

«Я не могу пойти в кадр, не показав свои длинные ноги, не зафиксировав эту позицию», - покривлялась звезда.

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Посмотрев видео, многие подписчики сравнили звезду с голым королем из сказки про новое платье. Сама певица ничуть не смутилась обнаженному эффекту.