Королем может стать принц Уильям: сын Елизаветы II высказался об отречении от престола

Королеве Великобритании Елизавете II уже 96 лет, не удивительно, что в последнее время все чаще говорят о том, кто заменит ее в руководстве государством.
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Прямым и первым престолонаследником королевы является ее 73-летний сын принц Чарльз, и в том, что именно он вступит на трон после кончины Елизаветы, ни у кого сомнений не было. Однако эксперт королевской семьи Кэтрин Майер рассказала в своей книге о том, что он высказался недавно о другом претенденте — своем сыне, принце Уильяме.
Дело в том, что Чарльзу известны рейтинги членов королевской семьи, в них он занимает всего лишь седьмую строчку, в то время как принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон — второе место, сразу после Елизаветы II. То есть доверяют ему англичане заметно больше.
Принц Чарльз в связи с этим усомнился в том, что именно он должен стать королем. Не исключено, что сын действующей королевы после ее смерти отречется от престола в пользу своего старшего наследника.
Источник: Observer.