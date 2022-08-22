Королем может стать принц Уильям: сын Елизаветы II высказался об отречении от престола

Королеве Великобритании Елизавете II уже 96 лет, не удивительно, что в последнее время все чаще говорят о том, кто заменит ее в руководстве государством.

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Прямым и первым престолонаследником королевы является ее 73-летний сын принц Чарльз, и в том, что именно он вступит на трон после кончины Елизаветы, ни у кого сомнений не было. Однако эксперт королевской семьи Кэтрин Майер рассказала в своей книге о том, что он высказался недавно о другом претенденте — своем сыне, принце Уильяме.