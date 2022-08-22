Королем может стать принц Уильям: сын Елизаветы II высказался об отречении от престола

Принц Чарльз не считает себя сильным лидером.
Британская королевская семья.

Британская королевская семья. Фото: Global Look Press

Королеве Великобритании Елизавете II уже 96 лет, не удивительно, что в последнее время все чаще говорят о том, кто заменит ее в руководстве государством.

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Прямым и первым престолонаследником королевы является ее 73-летний сын принц Чарльз, и в том, что именно он вступит на трон после кончины Елизаветы, ни у кого сомнений не было. Однако эксперт королевской семьи Кэтрин Майер рассказала в своей книге о том, что он высказался недавно о другом претенденте — своем сыне, принце Уильяме.

Дело в том, что Чарльзу известны рейтинги членов королевской семьи, в них он занимает всего лишь седьмую строчку, в то время как принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон — второе место, сразу после Елизаветы II. То есть доверяют ему англичане заметно больше.

Принц Чарльз в связи с этим усомнился в том, что именно он должен стать королем. Не исключено, что сын действующей королевы после ее смерти отречется от престола в пользу своего старшего наследника.

Источник: Observer.

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