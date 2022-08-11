«Короче, сил нет»: певица Ханна угодила в больницу

На днях певица Ханна угодила в больницу. Всегда энергичная и предприимчивая жена Пашу из Black Star, по-видимому, переутомилась, и ей пришлось пройти курс капельниц, витаминов и уколов.
10 и 11 августа она стала выкладывать в соцсети контент из больничной палаты и собрала от своих подписчиков множество пожеланий здоровья.
«Мне, наверно, даже на день рождения столько людей не поздравляют, сколько написали (сейчас. — Прим. авт.)… Хотела вам сказать огромное спасибо, мне так приятно. И сори, что пропала, просто… Короче, сил нет», — обратилась Ханна к поклонникам.
Она сообщила, что чувствует себя уже лучше, но пока еще остается в больнице.
Муж Ханны, Павел «Пашу» Курьянов навестил супругу в больнице. Фото: соцсети
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Затем Анна Иванова (настоящее имя 31-летней певицы) также посетовала, что хотела красиво представить фанатам новую линию корейской косметики, поступившую в ее онлайн-магазин, но вместо этого оказалась в клинике. Впрочем, плохое самочувствие не помешало звезде рассказать клиентам о новинках. Даже лежа в больничной койке, Ханна принялась рекламировать свои товары.