«Короче, не буду тогда скрывать»: Собчак назвала имя любимого мужчины

Светская львица Ксения Собчак в «Телеграм» заявила, что порой попадается на броские заголовки журналистов. На отдыхе она читает прессу и обращает внимание на те, где есть ее имя.

Как заметила Собчак, «шельмецы», то есть журналисты, ее недавно, что называется, поймали. Один из заголовков особенно привлек ее внимание: «Богомолов представил новую девушку».

«Узнаю, что он даже имя не скрывает - а в конце дочка Анька. Теперь наслаждаюсь тем, что на каждом втором сайте предлагают посмотреть на НЛО в Саратове и то, что «У Пугачевой любовник в Израиле». Так мне и надо. Короче, не буду тогда скрывать. Публикую имя любимого мужчины: сын Платон», - заметила Собчак.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, что Ксения Собчак замужем за режиссером Константином Богомоловым. Общих детей у пары пока нет.