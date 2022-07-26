Коробка хотел уйти из «Фабрики звезд – 3» из-за романа Шульгина и Михальчик

«А Шульгин настаивал на других», — заявил соведущий Чуриковой Данил Доэрти, намекая на одну из молодых участниц Юлию Михальчик.

«Кстати, сказать, хотя ладно — это сор из избы. Я не буду выносить сор. Это был еще один случай, когда я хотел уйти. Я сказал, что больше не могу», — заметил Коробка.

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Напомним, что у Шульгина и Михальчик был яркий роман на «Фабрике звезд – 3». Через несколько лет пара рассталась. Продюсер откровенно издевался над молодой певицей.