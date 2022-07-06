«Кормящая Мадонна»: жена Игоря Вдовина приложила сына к груди на публике

Ведущая телеканала «Россия 1» Елена Николаева наслаждается материнством.
Елена Николаева

Елена Николаева. Фото: соцсети

Телеведущая Елена Николаева совмещает воспитание маленького сына от бизнесмена Игоря Вдовина с самореализацией и карьерой. 

Она вернулась к работе на телевидении через короткий промежуток после родов. Елена Николаева доверяет няне заботы о сыне Александре, но при этом и сама максимум времени старается проводить с малышом.

Елена Николаева кормит наследника грудью и не стесняется это демонстрировать. В микроблоге жена Игоря Вдовина поделилась снимком, на котором предстала сидящей в удобном кресле с малышом на руках.

Александра она приложила к груди и кормит его.

Елена Николаева с сыном Александром. Фото: соцсети

«Незаменимо для кормления — удобно и маме, и малышу — успокаиваются и засыпают оба», — поделилась Елена Николаева.

Поклонников Елены Николаевой восхитил прекрасный кадр.

«Фото как бы о Мадонне... Но сколько в нем красоты женской», «Божественно! «Кормящая Мадонна», «Чудесные мама и малыш!» — высказались в Сети.

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Напомним, сын Елены Николаевой и Игоря Вдовина появился на свет в декабре 2021 года. Малышу почти семь месяцев.

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