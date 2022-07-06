«Кормящая Мадонна»: жена Игоря Вдовина Елена Николаева приложила сына к груди на публике

Телеведущая Елена Николаева совмещает воспитание маленького сына от бизнесмена Игоря Вдовина с самореализацией и карьерой.
Она вернулась к работе на телевидении через короткий промежуток после родов. Елена Николаева доверяет няне заботы о сыне Александре, но при этом и сама максимум времени старается проводить с малышом.
Елена Николаева кормит наследника грудью и не стесняется это демонстрировать. В микроблоге жена Игоря Вдовина поделилась снимком, на котором предстала сидящей в удобном кресле с малышом на руках.
Александра она приложила к груди и кормит его.
Елена Николаева с сыном Александром. Фото: соцсети
«Незаменимо для кормления - удобно и маме, и малышу - успокаиваются и засыпают оба», - поделилась Елена Николаева.
Поклонников Елены Николаевой восхитил прекрасный кадр.
«Фото как бы о Мадонне... Но сколько в нем красоты женской», «Божественно! «Кормящая Мадонна», «Чудесные мама и малыш!» - высказались в Сети.
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Напомним, сын Елены Николаевой и Игоря Вдовина появился на свет в декабре 2021 года. Малышу почти семь месяцев.
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