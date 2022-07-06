«Кормящая Мадонна»: жена Игоря Вдовина Елена Николаева приложила сына к груди на публике

Телеведущая Елена Николаева совмещает воспитание маленького сына от бизнесмена Игоря Вдовина с самореализацией и карьерой.

Она вернулась к работе на телевидении через короткий промежуток после родов. Елена Николаева доверяет няне заботы о сыне Александре, но при этом и сама максимум времени старается проводить с малышом.

Елена Николаева кормит наследника грудью и не стесняется это демонстрировать. В микроблоге жена Игоря Вдовина поделилась снимком, на котором предстала сидящей в удобном кресле с малышом на руках.

Александра она приложила к груди и кормит его.