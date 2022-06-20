Кормухина удивилась цене за столик на выступление Лепса на ПМЭФ

Певица Ольга Кормухина в «Телеграме» удивилась ценам за столик на выступление музыканта Григория Лепса в рамках ПМЭФ. За место за большим столом надо отдать 300 тысяч рублей.
«Обалдеть ребята гуляют! А я тут не знаю, как сбор объявить на «бусик» (не новый) вместо разбитого для моих донецких волонтеров, которые еду и медикаменты развозят».
Как отметила Ольга Кормухина, цена вопроса — шесть билетов на Лепса. «Но нет, ребят, даже за ради таких гонораров (даже ради помощи нуждающимся) про рюмку водки? Нее! Лучше сразу расстреляйте!».
Напомним, что Ольга Кормухина часто в последнее время ездит в Донбасс. Она как может помогает местным жителям.