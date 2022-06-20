Кормухина удивилась цене за столик на выступление Лепса на ПМЭФ

Как отметила Ольга Кормухина, цена вопроса — шесть билетов на Лепса. «Но нет, ребят, даже за ради таких гонораров (даже ради помощи нуждающимся) про рюмку водки? Нее! Лучше сразу расстреляйте!».

Напомним, что Ольга Кормухина часто в последнее время ездит в Донбасс. Она как может помогает местным жителям.

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