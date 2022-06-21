Кормухина сообщила интересные детали о новой деятельности Урганта

Певица Ольга Кормухина в «Телеграме» сообщила интересные детали о сегодняшней деятельности телеведущего Ивана Урганта. Она сделала перепост записи актрисы Ларисы Бравицкой.

«Те, кто уезжал в «отпуск» без публичных заявлений, как Иван Ургант, например. Вернулся и тихой сапой работает над новым форматом своего шоу. На государственном телеканале», — заметила Лариса Бравицкая.

«А разве кто-то сомневался? Ну извините!» — добавила со своей стороны Ольга Кормухина.

Напомним, что Иван Ургант несколько недель провел в Израиле после начала событий на Украине. Кроме того, он сделал ряд неоднозначных заявлений.

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