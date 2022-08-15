«Кормильцы вы мои!»: Галкин рассыпался в благодарностях перед латышами на концерте

Максим Галкин покинул Россию еще весной, поселившись в Израиле. В начале июля вместе с женой Аллой Пугачевой и двумя детьми семейство передислоцировалось в Латвию, где с климатом дела обстоят полегче. В этой стране в настоящее время артист активно гастролирует. И отрывки из его выступлений попадают в Сеть.

На недавнем концерте в рыбацкой деревне Роя Галкин рассыпался перед латышами в благодарностях. Он почти полгода не зарабатывает в России, и теперь его любимые зрители – местные жители.