«Кормильцы вы мои!»: Галкин рассыпался в благодарностях перед латышами на концерте

Максим Галкин покинул Россию еще весной, поселившись в Израиле. В начале июля вместе с женой Аллой Пугачевой и двумя детьми семейство передислоцировалось в Латвию, где с климатом дела обстоят полегче. В этой стране в настоящее время артист активно гастролирует. И отрывки из его выступлений попадают в Сеть.
На недавнем концерте в рыбацкой деревне Роя Галкин рассыпался перед латышами в благодарностях. Он почти полгода не зарабатывает в России, и теперь его любимые зрители – местные жители.
«Главное даже не то, что вы купили этот билет, а то, что вы пришли на встречу со мной. Кормильцы вы мои!» - цитирует артиста «Комсомольская правда».