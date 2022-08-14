«Кормильцы мои!»: Галкин разлился соловьем перед латышами, которые пришли на его концерт

Максим Галкин продолжает покорять сцены Латвии, выступая не только в Юрмале, но и в небольших городках и поселках.

На сей раз артист приехал с концертом в село Роя, где живет чуть более 2 тысяч человек. Тем не менее, зал местного клуба был полон.

Муж Аллы Пугачевой поблагодарил зрителей за внимание, которое они ему оказали, а также за то, что поддержали его финансово и морально.