«Кормильцы мои!»: Галкин разлился соловьем перед латышами, которые пришли на его концерт

Максим Галкин выступил в небольшом европейском село.
Максим Галкин.

Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Максим Галкин продолжает покорять сцены Латвии, выступая не только в Юрмале, но и в небольших городках и поселках.

На сей раз артист приехал с концертом в село Роя, где живет чуть более 2 тысяч человек. Тем не менее, зал местного клуба был полон.

Муж Аллы Пугачевой поблагодарил зрителей за внимание, которое они ему оказали, а также за то, что поддержали его финансово и морально.

«Главное даже не то, что вы купили этот билет, а то, что вы пришли на встречу со мной. Кормильцы вы мои!» — заявил Максим Галкин.

Потом комик написал хвалебный пост в адрес селян, которые приветствовали его в зрительном зале стоя.

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