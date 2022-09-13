«Корил себя до конца дней»: какой грех на душу взял Кобзон, раскрыл Киркоров

Мэтр постоянно помнил о своей ошибке.
Иосиф Кобзон. Фото: Global Look Press

Иосиф Кобзон. Фото: Global Look Press

Филипп Киркоров стал одним из участников концерта в честь Иосифа Кобзона в Кремле. А за кулисами поведал историю, которая могла повлиять на его карьеру – кто знает, где бы он был сегодня, если бы тогда все сложилось иначе.

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Помнил ту историю и Иосиф Кобзон. Потому что он отказал молодому Киркорову в поступлении в Институт культуры им. Гнесиных, куда тот прорывался в 80-е годы.

«Иосиф Давыдович об этой своей ошибке помнил всю жизнь и корил себя до конца дней, что не взял меня в институт», - поведал Киркоров сайту Prozvezd. – «Когда мы виделись, он всегда говорил: «Есть за мной грешок, но ты взял реванш».

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