Корчевников получил ответку от Киркорова: обвиненный в богохульстве, поступил по-божьи

Интересную теорию выдвинул Борис Корчевников в своем телеграме. Телеведущий обвинил Филиппа Киркорова в том, что именно он виноват во всех бедах, которые сейчас происходят в мире.

Корчевников напомнил танец народного артиста на кресте, который назвал богохульным и заявил, что этот поступок спровоцировал череду трагических событий в России и на Украине.

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Любопытно, что Филипп Киркоров отреагировал на это заявление вполне по-христиански – решил не заметить высказывание на свой счет и забыть про него. Мало того – протянул руку дружбы телеведущему. От его имени высказался адвокат Александр Добровинский, который заверил, что с Борисом Корчевниковым никто не будет судиться.

«Филипп Киркоров не собирается подавать в суд на Бориса Корчевникова и не держит на него зла. Если будет необходимо, я могу устроить им встречу, чтобы лично все обсудить и решить», — прокомментировал «СтарХиту» Добровинский.