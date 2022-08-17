Корчевников назвал Милохина и Моргенштерна* «хламом», про который скоро никто не вспомнит

Борис Корчевников считает, что в России наступили новые времена, старая «глянцевая» идеология постепенно отходит, забывается, и появляется нечто настоящее — то, на что всегда опиралась Россия.
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Ведущий считает, что его страна начинает вспоминать про десять заповедей Христовых, и именно они становятся главными ориентирами для людей, а вот мальчики в женских платьях (Даня Милохин) и человек с шестерками на лице (Моргенштерн*) уже мало кому интересны.
«Сгорает весь этот серый хлам с перьями, который мы понатащили в свои души и в души наших детей за последние лет 30», — высказался в соцсетях Борис Корчевников.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.