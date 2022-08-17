Корчевников назвал Милохина и Моргенштерна* «хламом», про который скоро никто не вспомнит

Ведущий считает, что его страна начинает вспоминать про десять заповедей Христовых, и именно они становятся главными ориентирами для людей, а вот мальчики в женских платьях (Даня Милохин) и человек с шестерками на лице (Моргенштерн*) уже мало кому интересны.

«Сгорает весь этот серый хлам с перьями, который мы понатащили в свои души и в души наших детей за последние лет 30», — высказался в соцсетях Борис Корчевников.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.