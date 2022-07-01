Корчевников назвал Лебедева богохульником и поломанным человеком

Телеведущий Борис Корчевников в «Телеграме» негативно высказался о дизайнере Артемии Лебедеве, который заявил об отсталости церкви на молодежном фестивале «Таврида» в Крыму.
«Какая-то молодежная заваруха в Крыму за госфинансирование. Это там, где девицы целовались на каком-то спектакле пару лет назад. А теперь там мужик с голубыми волосами, который материл святого Сергия Радонежского, писал и говорил гадости о нашем патриархе, учит, какая отсталая церковь и какой она должна быть».
Как отметил Корчевников, выступление Лебедева «банально, неумно, старо, как мир и очень легко опровергается». По словам телеведущего, те, кто организовывает молодежные мероприятия, почему-то считают, что молодежь — дебилы. Перед ними устраивают фрик-шоу, «чтобы поржать».
Корчевников считает, что настоящая искренняя повестка о главном просто сливается. Кураторы отчитываются за мероприятие, делят бюджет, а эффекта — ноль.
«Вы ставите богохульника, поломанного человека Лебедева на трибуну перед молодежью, чтобы что?! Чтобы вырастить такие же поломки?» — задался вопросом ведущий программы «Судьба человека».
Напомним, что фестиваль «Таврида» — самая большая площадка России для самореализации молодых деятелей культуры, искусств и креативных индустрий.
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