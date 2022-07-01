Корчевников назвал Лебедева богохульником и поломанным человеком

Как отметил Корчевников, выступление Лебедева «банально, неумно, старо, как мир и очень легко опровергается». По словам телеведущего, те, кто организовывает молодежные мероприятия, почему-то считают, что молодежь — дебилы. Перед ними устраивают фрик-шоу, «чтобы поржать».

Корчевников считает, что настоящая искренняя повестка о главном просто сливается. Кураторы отчитываются за мероприятие, делят бюджет, а эффекта — ноль.

«Вы ставите богохульника, поломанного человека Лебедева на трибуну перед молодежью, чтобы что?! Чтобы вырастить такие же поломки?» — задался вопросом ведущий программы «Судьба человека».

Напомним, что фестиваль «Таврида» — самая большая площадка России для самореализации молодых деятелей культуры, искусств и креативных индустрий.

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