Копия папы, ростом с маму: как сейчас выглядит повзрослевшая дочь Арнтгольц от бывшего мужа Жидкова

Актерская пара Татьяна Арнтгольц и Иван Жидков уже давно распалась. Официально бывшие супруги оформили развод больше восьми лет назад.

Однако они сумели сохранить дружеские отношения ради общей дочери Маши. Девочка живет в новой семье мамы, но часто видится с папой. Иван Жидков принимает активное участие в воспитании наследницы.

Татьяна Арнтгольц и Иван Жидков периодически вместе проводят время с дочкой. Так, например, они все вместе празднуют дни рождения.