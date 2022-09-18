Копия папы, ростом с маму: как сейчас выглядит повзрослевшая дочь Арнтгольц от бывшего мужа Жидкова

Наследнице известной пары Татьяны Арнтгольц и Ивана Жидкова исполнилось тринадцать лет.
Татьяна Арнтгольц

Татьяна Арнтгольц. Фото: Global Look Press

Актерская пара Татьяна Арнтгольц и Иван Жидков уже давно распалась. Официально бывшие супруги оформили развод больше восьми лет назад.

Однако они сумели сохранить дружеские отношения ради общей дочери Маши. Девочка живет в новой семье мамы, но часто видится с папой. Иван Жидков принимает активное участие в воспитании наследницы. 

Татьяна Арнтгольц и Иван Жидков периодически вместе проводят время с дочкой. Так, например, они все вместе празднуют дни рождения.

В это воскресенье, 18 сентября, Маше Жидковой исполнилось тринадцать лет. День рождения она отметила вместе с мамой и папой. В микроблоге Ивана Жидкова появилось фото, свидетельствующее об этом.

В кадре виновница торжества запечатлена со своими родителями Татьяной Арнтгольц и Иваном Жидковым.

Девочка уже почти догнала по росту маму, а лицом очень похожа на папу.

Татьяна Арнтгольц и Иван Жидков с дочкой Машей. Фото: соцсети

«Тринадцать лет», - подписал кадр Иван Жидков.

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Напомним, Маша - не единственный ребенок у Арнтольц и Жидкова. У каждого из бывших супругов есть по сыну от новых отношений. Арнтгольц во второй раз стала мамой зимой 2021 года, родив сына Данилу мужу Марку Богатыреву. 

У Ивана Жидкова подрастает сын Степан от модели, с которой артист расстался.

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