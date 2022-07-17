Копия деда! Миронова показала подросшего сына от молодого таинственного мужа

48-летняя актриса Мария Миронова показала подросшего сына Федора, обнародовав кадр в своем телеграме.

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Малыш заметно окреп и, по мнению многих поклонников артистки, еще больше стал походить на своего знаменитого дедушку Андрея Миронова.

«Глаза деда!», «Кровь – не водица!», «Красивый мальчик, на дедушку похож», «Андрей Миронов в детстве», - комментируют снимок пользователи Сети.

Отметим, что Мария Миронова до сих пор не рассекретила отца Феденьки. Известно, что муж актрисы намного младше нее и работает руководителем в компании, которая не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу.