«Копия бабушки»: Фриске показала нежное фото с дочкой-пухляшкой

Сестра Жанны Фриске, Наталья, много лет мечтала стать мамой. Когда у девушки наконец родилась дочь Луна, она не стала скрывать ее от публики и сразу поделилась своей радостью.

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Сейчас Наталья продолжает частенько публиковать в соцсетях снимки с наследницей. На новом фото сестра певицы запечатлелась вместе с малышкой.