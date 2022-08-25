«Копия бабушки»: Фриске показала нежное фото с дочкой-пухляшкой

Наталья души не чает в наследнице.
Наталья Фриске. Фото: соцсети

Наталья Фриске. Фото: соцсети

Сестра Жанны Фриске, Наталья, много лет мечтала стать мамой. Когда у девушки наконец родилась дочь Луна, она не стала скрывать ее от публики и сразу поделилась своей радостью. 

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Сейчас Наталья продолжает частенько публиковать в соцсетях снимки с наследницей. На новом фото сестра певицы запечатлелась вместе с малышкой.

«Пусть эта чудесная фотка останется тут», — написала Фриске.

Наталья Фриске с дочкой. Фото: соцсети

Пользователей очаровал нежный кадр. Многие из них отметили, что Луна растет очень похожей на маму Натальи, Ольгу Владимировну.

«Копия бабушки»; «Глазки такие очаровательные. В бабулю»; «Просто ангелочек»; «До чего же милая малышка»; «Мне кажется, она становится очень похожей на вашу маму»; «Лунтик просто куколка», — высказались они.

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