Копия Арнтгольц: Жидков показал возлюбленную — миловидную блондинку

Один из популярных актеров российских сериалов Иван Жидков снова влюблен. Накануне он представил фанатам свою избранницу, разместив ее фото в соцсетях. На снимке была запечатлена миловидная блондинка. Фанаты отметили, что девушка очень похожа на Татьяну Арнтгольц — первую жену актера.
«Май лав», — подписал кадр Жидков.
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Напомним, Жидков дважды был женат. В первом, официальном браке, его избранницей была актриса Татьяна Арнтгольц, которая родила ему дочь Машу. Во втором союзе — с моделью Лилией Соловьевой. Она родила артисту сына Степана.
Избранница Ивана Жидкова. Фото: соцсети