Копия Арнтгольц: Жидков показал возлюбленную — миловидную блондинку

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, Жидков дважды был женат. В первом, официальном браке, его избранницей была актриса Татьяна Арнтгольц, которая родила ему дочь Машу. Во втором союзе — с моделью Лилией Соловьевой. Она родила артисту сына Степана.