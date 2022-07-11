Копейка рубль бережет: россиянам объяснили, на чем сэкономить летом

Лето всегда позволяет людям немного расслабиться. К тому же, период отпусков становится проверкой семейного бюджета на прочность – излишние траты на развлечения, удовольствия и прочие прелести жизни подстерегают на каждом углу. Однако, в жаркое время стоит пересмотреть некоторые статьи расходов из-за их ненадобности.

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Например, личный транспорт. Это только кажется, что летом расход топлива снижается. На самом деле, в жару все любят прохладненькое дуновение кондиционера в салоне машины. И мало кто задумывается, что именно он «пожирает» большую часть ресурса – финансового и физического. От кондиционера водители быстро простывают, а это потеря трудоспособности и траты на лекарства. Уберечься от трат можно, передвигаясь на работу пешком, на велосипеде, электросамокате. Да на роликах в конце концов – так вы еще и на фитнесе сэкономите.

Кстати, не торопитесь ставить кондиционер в квартире, эксперты уверяют – это неоправданная трата, поскольку большую часть года включать вы его не будете. Если очень жарко, можно обойтись вентилятором, поставив на продув бутылку с ледяной водой.

На отпуске тоже можно сэкономить, учитывая, как сильно выросли цены на туры за границу. Если у вас есть дача, то провести заслуженный отдых можно там, полноценно отдохнув. Или отправиться в поход.

Источник: «Прайм»

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