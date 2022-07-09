Копеечный курс: четверть россиян хотели бы видеть именно такую цену за доллар

Официальный курс доллара по итогам пятничных торгов составляет чуть более 60 рублей - 60,92. Но это не та цена, которую хотели бы видеть более половины россиян.

Так, 26 процентов жителей России считают, что реальная цена за инвалюту - «советская». А в период СССР она составляла всего 65 копеек. Еще 27 процентов опрошенных отметили, что курс должен быть около 20-30 рублей. Доллар по 80 и выше хотят видеть всего пять процентов принимавших участие в опросе. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на банк «Открытие».