Копеечку зарабатывает! 14-летняя дочка Алексея Панина работает в испанском кафе

Алексей Панин вот уже несколько лет безбедно живет в Испании. За границей у звезды «Жмурок» есть своя недвижимость. Примечательно, что и дочку Нюсю (так девочку называют домашние. — Прим. ред.) актер увез с собой.
Кстати, на шее у звездного отца Аня не сидит. Она устроилась в местное кафе. Дочка актера сама зарабатывает себе копеечку, не желая просить у отца на карманные расходы.
Панин своей дочерью гордится и считает, что такая подработка его Нюсе не повредит. Будет знать, как экономить заработанное. Алексей уже успел похвастаться перед поклонниками, сообщив, что у них в семье историческое событие.
Алексей Панин с дочкой Нюсей. Фото: личный архив
«Еду на работу к своей дочери! Вот как! Несколько дней назад дочка устроилась на работу с подругой. Ане было дико обидно, что все ее друзья работают, а она — нет. Для нее очень важно, чтобы я приехал к ней и все посмотрел. Там какая-то очень маленькая кафешка. Я еще не видел», — отметил Панин в своем микроблоге.
Кстати, в Испанию актер перебрался еще два года назад. Возвращаться на родину Алексей Панин пока не собирается.
По материалам «СтарХит»
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