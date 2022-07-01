Копеечку зарабатывает! 14-летняя дочка Алексея Панина работает в испанском кафе

Алексей Панин вот уже несколько лет безбедно живет в Испании. За границей у звезды «Жмурок» есть своя недвижимость. Примечательно, что и дочку Нюсю (так девочку называют домашние. — Прим. ред.) актер увез с собой.

Кстати, на шее у звездного отца Аня не сидит. Она устроилась в местное кафе. Дочка актера сама зарабатывает себе копеечку, не желая просить у отца на карманные расходы.

Панин своей дочерью гордится и считает, что такая подработка его Нюсе не повредит. Будет знать, как экономить заработанное. Алексей уже успел похвастаться перед поклонниками, сообщив, что у них в семье историческое событие.