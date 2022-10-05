Константин Богомолов начал снимать сериал «Кеша»

Новый сериал «Кеша» режиссера Константина Богомолова выйдет в 2023 году. Речь в нем пойдет о сложных отношениях между четырьмя женщинами и одним мужчиной. Жанр сериала определяется как ироничная драма.

Зрители уже знакомы с другими работами Анны Козловой, которая написала сценарий к «Кеше»: она стала сценаристом сериалов «Краткий курс счастливой жизни», «Садовое кольцо». А Константин Богомолов уже произвел фурор своими «Содержанками».

В новом проекте он выступит не только режиссером, но и сыграет главного героя – Иннокентия, не способного обрывать отношения со своими женщинами.

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