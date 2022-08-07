Конфликт вышел из берегов: Елизавета II отказалась поздравлять Меган Маркл с днем рождения

4 августа Меган Маркл отметила 41-летие в кругу своих близких в Калифорнии. В настоящий момент стало известно, что королева Великобритании Елизавета II так и не поздравила публично жену своего внука Гарри.

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Похоже, что конфликт в семье Виндзоров вышел в открытую форму, если монаршие особы не хотят «дружить» даже ради протокола и видимости. Напомним, герцогиня Сассекская сбежала с мужем принцем Гарри в Америку, отказавшись от титулов, дав несколько откровенных интервью о конфликтах внутри королевской семьи Великобритании.