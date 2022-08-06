«Конечно, цинизм»: Запашный осудил поступок Вайкуле

«Во всем этом я вижу, конечно, цинизм. Лайма должна быть до конца жизни благодарна нашей стране, потому что карьера, все достижения, финансовое благосостояние - это все ей дала именно Россия. Ни одно другое государство не способно было ей это заменить», - цитирует Запашного «Пятый канал».