«Конечно, цинизм»: Запашный осудил поступок Вайкуле

Поступок Лаймы Вайкуле шокировал многих представителей медиасреды. На днях она появилась после концерта в Паланге с украинским флагом, выразив тем самым свое отношение ко всему происходящему в мире.
Дрессировщик Эдгард Запашный осудил действия артистки.
Лайма Вайкуле. Фото: Global Look Press
«Во всем этом я вижу, конечно, цинизм. Лайма должна быть до конца жизни благодарна нашей стране, потому что карьера, все достижения, финансовое благосостояние - это все ей дала именно Россия. Ни одно другое государство не способно было ей это заменить», - цитирует Запашного «Пятый канал».
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, ранее политик Роман Худяков назвал сумму, за которую Лайма Вайкуле совершила такой поступок.