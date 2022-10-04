Концы отрезаны: Слепаков уехал в Израиль, заявив, что улетел на гастроли

Семен Слепаков ранее заявил, что улетел на гастроли в Израиль. Оказалось, что артист перебрался туда окончательно. Вместе с ним теперь проживают родители и даже 92-летняя бабушка.

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Свое признание Слепаков сделал во время концерта в Рамат-Авиве, который состоялся 3 октября. Он заявил, что добивался аудиенции в израильском консульстве в Москве, но ему отказали. Своей очереди Семену пришлось бы ждать целый год, на что тот был не согласен.

«Потом позвонил по знакомству по нужному номеру, но и там мне велели ждать. Так что в ожидании звонка из консульства пришлось отвечать на звонки с незнакомых номеров и выслушивать, как меня посылают в самые отдаленные места и грозят членовредительством», — пожаловался публике Слепаков.

Как видим, все-таки задумка юмориста прошла успешно. Поселился он с родственниками в Тель-Авиве.

Источник: «Детали».