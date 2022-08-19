Кончина Шатунова — есть исчезновение Разина: скандальное заявление прокомментировал адвокат жены артиста

Адвокат жены Юрия Шатунова и его детей, Сергей Васильев, прокомментировал скандальное заявление Андрея Разина о том, что на Троекуровском кладбище якобы похоронена пустая урна, без праха артиста.
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Он объяснил, что процедура захоронения не происходит произвольным образом, это очень серьезное мероприятие, в котором невозможно просто так что-то спрятать в могиле. И заявил, что Андрей Разин, скорее всего, просто пытается и дальше напоминать о себе при помощи своего бывшего подопечного.
«Видео, размещенное на видеохостинге YouTube («Андрей Разин: На Троекуровском кладбище Юры нет. Экстренное сообщение. Захоронена пустая урна»), на наш взгляд, имеет основной целью провокацию и желание личного пиара господина Разина, очевидно осознающего, что кончина Юрия Васильевича в том числе означает полное исчезновение из информационного поля самого Андрея Александровича», — сказал Васильев.
Он заметил, что семья Шатунова не собирается в ответ выступать с какими-либо «сенсационными и срочными» заявлениями, не считая нужным. Родственники артиста в принципе не хотят обсуждать каждое абсурдное высказывание в адрес Юрия.
Источник: aif.ru.