Кончина Шатунова — есть исчезновение Разина: скандальное заявление прокомментировал адвокат жены артиста

Адвокат жены Юрия Шатунова и его детей, Сергей Васильев, прокомментировал скандальное заявление Андрея Разина о том, что на Троекуровском кладбище якобы похоронена пустая урна, без праха артиста.

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Он объяснил, что процедура захоронения не происходит произвольным образом, это очень серьезное мероприятие, в котором невозможно просто так что-то спрятать в могиле. И заявил, что Андрей Разин, скорее всего, просто пытается и дальше напоминать о себе при помощи своего бывшего подопечного.