«Кончики посеклись? Прилизанная гладкость»: Пугачева показала, что осталось на голове без парика

Пока шоумен Максим Галкин анонсирует свои концерты в Кишиневе, его жена Алла Пугачева вместе с двойняшками Гарри и Лизой прогуливается по Красной площади. Вернувшись в Москву, Примадонна тут же повела детей в самый центр столицы, устроив им экскурсию.
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До замужества с Максимом Галкиным певица предпочитала светскую жизнь столицы, кутежи до утра, праздники и вечеринки. Теперь же Алла Борисовна ведет едва ли не затворнический образ жизни, предпочитая деревенский уют шумной и суетливой Москве.
На Красной площади Алла Пугачева покрасовалась в джинсах скинни, этот фасон брюк могут позволить себе только обладательницы стройных ножек. Аутфит певицы дополнили молочный жакет, скромная блуза и ультрамодные лоферы. Причем верх из-за объемности многослойного одеяния визуально казался массивней тонких ножек. К тому же, на прогулку Алла Борисовна отправилась без парика, показав, что осталось на голове без шиньона. Примадонна щегольнула ухоженными тонкими «отутюженными» локонами с гладкой челкой.
«Кончики посеклись? Прилизанная гладкость», «Объемчик надо было феном придать», «Свои волосы-то?», «А куда паричок любименький девался?», «Волосы исчезли?», «Кончики какие-то куцые, подстричь надо!», «Гладкие и блестящие волосы, просто без объема», — пишут фолловеры.