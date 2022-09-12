«Кончики посеклись? Прилизанная гладкость»: Пугачева показала, что осталось на голове без парика

Пока шоумен Максим Галкин анонсирует свои концерты в Кишиневе, его жена Алла Пугачева вместе с двойняшками Гарри и Лизой прогуливается по Красной площади. Вернувшись в Москву, Примадонна тут же повела детей в самый центр столицы, устроив им экскурсию.

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До замужества с Максимом Галкиным певица предпочитала светскую жизнь столицы, кутежи до утра, праздники и вечеринки. Теперь же Алла Борисовна ведет едва ли не затворнический образ жизни, предпочитая деревенский уют шумной и суетливой Москве.