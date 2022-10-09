«Кончик носа раньше нависал?»: как родившая близнецов Ефременкова поначалу выглядела на «Доме-2»

Юлия Ефременкова не так давно стала мамой. Она родила близнецов от своего мулата-возлюбленного Мондезира. Пока 35-летняя звезда телестройки остается в больнице. Ее сыновьям все еще необходимо наблюдение докторов.

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Даже находясь в больничной палате Юлия успевает выходить на связь с подписчиками, делясь с ними мамскими советами. Что не говори, а рождение двойни многое изменило в Ефременковой.

Кстати, Юлия считалась одной из самых ярких участниц «Дома-2». На проекте она появилась довольно зрелой девушкой. Ей было уже 29 лет. На тот момент Ефременкова успела многое подкорректировать в своей внешности. Но если сравнивать ее свежие снимки с фото шестилетней давности, то станет понятно, что звезда телестройки была недовольна формой носика.