«Кончик носа раньше нависал?»: как родившая близнецов Ефременкова поначалу выглядела на «Доме-2»

Юлия Ефременкова не так давно стала мамой. Она родила близнецов от своего мулата-возлюбленного Мондезира. Пока 35-летняя звезда телестройки остается в больнице. Ее сыновьям все еще необходимо наблюдение докторов.
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Даже находясь в больничной палате Юлия успевает выходить на связь с подписчиками, делясь с ними мамскими советами. Что не говори, а рождение двойни многое изменило в Ефременковой.
Кстати, Юлия считалась одной из самых ярких участниц «Дома-2». На проекте она появилась довольно зрелой девушкой. Ей было уже 29 лет. На тот момент Ефременкова успела многое подкорректировать в своей внешности. Но если сравнивать ее свежие снимки с фото шестилетней давности, то станет понятно, что звезда телестройки была недовольна формой носика.
«Все больше и больше тюнинга», «Зачем портить природное?», «Кончик носа раньше нависал? Теперь стал вздернутым», «Форму носа изменила», «Губы еще пухлей стали», «И зачем так менять себя?» - пишут фолловеры.