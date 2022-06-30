«Конченый человек»: Панин дал нелестную характеристику Боярскому

Отдельно от Алексея Панина досталось актрисам Лидии Вележевой и Полине Кутеповой. Они обе родом из Киева, и он искренне не понимает, почему они молчат. Панин заявил, что эти актрисы должны отстаивать свою гражданскую позицию.

Напомним, что Алексей Панин уже несколько лет живет в Испании. Оттуда он поливает регулярно грязью родную страну и многих артистов.

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